دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية المستقلة تقريرا عن اتجاهات الأسواق العقارات الرئيسية، وتوزيع الثروة العالمية، والتهديدات والفرص للثروة، وفرص الاستثمار في العقارات التجارية واتجاهات الإنفاق على الرفاهية.

ومن بين 100 سوق رئيسية تم تتبعها في المؤشر العالمي للعقارات السكنية الفاخرة، (PIRI 100)، سجلت 85 سوقًا نموًا إيجابيًا أو ثابتًا في الأسعار في عام 2022. واحتلت دبي للعام الثاني على التوالي مكانًا معززًا باعتبارها الموطن الثاني للأثرياء العالميين.

وتحتفظ مدينة موناكو بلقبها كأغلى سوق سكنية عالميا. ومع ذلك، في عام 2022، منحت قوة العملة المشتريين الذين يعتمدون على الدولار الأمريكي بإضافة 21 قدما مربعا مقابل أموالهم مقارنة مع العام الذي يسبقه.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على القيمة النسبية للعقارات السكنية الفاخرة (بالقدم المربع) المتاح شراؤها بمليون دولار أمريكي في كل من هذه المدن.