سلطان النيادي ينشر أولى لقطاته للأرض من محطة الفضاء الدولية.. ويوجه رسالة

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سلطان النيادي ينشر أول لقطات للأرض من محطة الفضاء الدولية.. ويوجه رسالة
Credit: Joe Raedle/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الخميس، لقطات مذهلة لكوكب الأرض، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها، وذلك لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي في تغريدة نشرها حسابه على تويتر: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".

وكان النيادي قد وصل في الثالث من مارس/ أذار برفقة فريق مهمة Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك على متن المركبة "سبيس إكس دراغون إنديفور"، لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب تمتد لستة أشهر.

وظهر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في صور نشرها حساب مركز محمد بن راشد للفضاء على صفحته على "تويتر"، داخل وحدة "كيبو" اليابانية، والتي تتركز التجارب بها على مجالات تشمل الطب في الفضاء، وعلوم الأحياء، ومراقبة الأرض.

وأضاف النيادي في الفيديو المرفق بالتغريدة: "معكم نشوف أول مناظر، إنه أمر مذهل.. إنه مذهل حقا، كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل، وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".

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