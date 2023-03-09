أمريكا وحلفاؤها يجمدون 58 مليار دولار من أموال وأصول الأوليغارك الروس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف بيان مشترك، الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها صادروا أو حجزوا على أصول يملكها الأوليغارك الروس الخاضعون للعقوبات بما قيمته 58 مليار دولار، على مدار عام بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا مع استمرار الحكومات الغربية في تصعيد الضغط على غزو الكرملين لأوكرانيا.

وعقدت فرقة العمل الخاصة متعددة الجنسيات المكلفة بتطبيق العقوبات على النخب الروسية والوكلاء والأوليغارك اجتماعها السادس، الخميس، لمناقشة استمرار عمل المجموعة، وتعهدوا بـ"مضاعفة" جهودهم لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه.

وتضم فرقة العمل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية.

ووفقًا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع "ستضاعف فرقة جهودها لمحاسبة روسيا على حربها الظالمة، ومواجهة الجهود الروسية لتقويض أو التحايل أو التهرب من العقوبات الجماعية التي تفرضها".

وأضاف البيان أن فرقة العمل ستواصل " تحديد أصول الروس الخاضعين للعقوبات وتحديد مكانها وتجميدها، بهدف حرمان الكرملين من الأموال التي يحتاجها لخوض حربه غير القانونية".