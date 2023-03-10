ألمانيا.. سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بهامبورغ

(CNN)-- أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، عن وقوع إطلاق نار داخل كنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت شرطة هامبورغ، عبر حسابها على تويتر: "وفقا للمعلومات الأولية، وقع إطلاق النار في كنيسة، وأصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل"، وأضافت أن عناصر الشرطة موجودة في مكان الحادث.

وتابعت أنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن الدافع وراء الجريمة، التي وقعت في حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي"، وحثت الناس على عدم مشاركة أي افتراضات غير مؤكدة.

وقال متحدث باسم شرطة هامبورغ، لشبكة CNN، إنه تم تطويق الشوارع المحيطة بالكنيسة، مع تواجد مكثف للشرطة، التي نبهت الناس إلى "وجود خطر شديد"، وحثتهم على البقاء في منازلهم، وتجنب المنطقة.

وذكر المتحدث أن المحققين يعتقدون أن منفذ الهجوم ربما يكون من بين القتلى، وقال: "ليس لدينا مؤشرات على هروب المنفذ"، وتابع أن الشرطة تتعامل مع إطلاق النار على أنه حادث منفرد.

وأعرب عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر عن "تعاطفه العميق" مع أقارب الضحايا، ووصف الحادث بأنه "صادم"، وقال، عبر تويتر إن "الشرطة تعمل بأقصى سرعة لملاحقة الجناة"، كما نصح الناس بالاهتمام بالمعلومات التي تصدرها الشرطة.

ووفقا لقناة NTV التابعة لشبكة CNN، لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 أشخاص، على الأقل، بعد الإطلاق النار فى هامبورج.

وقال باستيان فولمر مراسل القناة إن الجناة فروا، مضيفا أن خدمات الطوارئ والأطباء موجودون في مكان الحادث.