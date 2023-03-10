باريس، فرنسا (CNN)-- من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وسبعة من وزراء حكومته إلى باريس، الجمعة، لحضور أول قمة بين فرنسا والمملكة المتحدة، منذ خمس سنوات.

وقال قصر الإليزيه في بيان صدر في وقت متأخر، الخميس: "القمة ستكون قبل كل شيء فرصة لإعادة تأكيد وتعميق تعاوننا الوثيق بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو أمر ضروري لاستعادة وحدة أراضيها".

ويشمل جدول أعمال القمة أيضا، بحث التعاون في مجالات "الأمن، مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، والمخدرات وإساءة معاملة الأطفال، والهجرة غير النظامية بين السواحل الفرنسية والبريطانية وفي المحيط الهندي، والطاقة في إطار عالمي، والشراكة الاستراتيجية، والطاقة النووية المدنية وتحديات المناخ، والعلاقات التجارية".

ومن المتوقع أن يصل سوناك إلى قصر الإليزيه في الساعة 4:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (10:45 صباحًا بالتوقيت المحلي).

ومن المقرر أن يعقد سوناك مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (3 مساءً بالتوقيت المحلي).