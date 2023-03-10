بكين، الصين (CNN)-- بدأت الولاية الثالثة غير المسبوقة للرئيس الصيني شي جين بينغ كرئيس للصين، الجمعة، مما يعزز سيطرته على مقاليد السلطة، ويجعله أطول رئيس دولة في الصين الشيوعية منذ تأسيسها في عام 1949.

وانتخب شي جين بينغ رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية بالإجماع في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (NPC) لعام 2023، صباح الجمعة، كما تم انتخابه رئيسًا للجنة العسكرية المركزية بالإجماع، وفقا لما أعلنت قناة الحكومية CCTV.

وأعيد تعيين شي، الجمعة كرئيس لمدة خمس سنوات أخرى من قبل الهيئة التشريعية الصينية في تصويت احتفالي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في ممارسة منسقة للغاية تهدف إلى إظهار شرعية ووحدة النخبة السياسية في البلاد.

وحصل شي على 2952 صوتا بالإجماع مما قوبل بحفاوة بالغة.

وكان يُنظر إلى إعادة تعيين شي، أقوى زعيم استبدادي صيني منذ عقود، إلى حد كبير على أنه إجراء شكلي، بعد أن حصل الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا على فترة ولاية ثالثة مغايرة للمعايير كرئيس للحزب الشيوعي الصيني، في الخريف الماضي.

وفي الصين، تعتبر الرئاسة لقبًا احتفاليًا إلى حد كبير. وتكمن القوة الحقيقية في منصبي رئيس الحزب والجيش - وهما دوران رئيسيان يشغلهما شي أيضًا وأعيد تعيينه فيهما خلال مؤتمر رئيسي للحزب الشيوعي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومع ذلك، فإن إعادة تعيينه كرئيس للدولة يكمل رسميًا انتقاله إلى العقد الثاني في السلطة.

ويأتي ذلك وسط تعديل وزاري أوسع للأدوار القيادية في الحكومة المركزية، أو مجلس الدولة، ومنظمات الدولة الأخرى، مما يزيد من قبضة شي القوية بالفعل على مقاليد السلطة.

كما وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الجمعة، على خطة شاملة لإصلاح المؤسسات التابعة لمجلس الدولة، بما في ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطني، وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وانتخب المجلس التشريعي الوطني لنواب الشعب الصيني هان تشنغ نائبا لرئيس الدولة، الجمعة.

وتقاعد هان من أعلى هيئة حاكمية للحزب الشيوعي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المتوقع أن يتنحى عن منصب نائب رئيس الوزراء التنفيذي للحكومة في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم اختيار لي تشيانغ، رئيسا للوزراء وهو أحد الموالين الأكثر ثقة للرئيس الصيني، السبت. وتقليديا، يعتبر دور رئاسة الوزراء قويا ومسؤولاً عن الاقتصاد، على الرغم من أنه على مدار العقد الماضي، تآكلت قوة المنصب بشدة من قبل شي، الذي سيطر على جميع عمليات صنع القرار تقريبا بيده.