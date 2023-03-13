(CNN)-- قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على قناته على تيليغرام، إن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب في مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود الأوكرانية، بعد أن أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ، الاثنين.

وأضاف الحاكم: "تم تفعيل نظام دفاعنا الجوي في بيلغورود وبيلغورود أوبلاست. تم إسقاط أربعة صواريخ، كما تم كشف الأضرار على الأرض، وتبين أن شخصا واحدا قد أصيب".

وأكد الحاكم: "تم إرسال فريق إسعاف في طريقه إلى الموقع، كما توجد أضرار في منزلين خاصين نتيجة سقوط حطام الصواريخ".

ولم يذكر غلادكوف مصدر الصواريخ. وتعرضت منطقة بيلغورود، المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا، مرارا لإطلاق النار والصواريخ منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.