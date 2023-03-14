دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر تقرير "الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة 2022" الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بأن واردات الدول من الأسلحة في الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 8.8% في الفترة ما بين عام 2018 و2022 مقارنة مع الفترة ما بين 2013 و2017.

وقد شمل التقرير 167 دولة صنفها على أنها مستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة ما بين 2018 و2022، وضمت الدول الخمس الأعلى لواردات الأسلحة، الهند والسعودية وقطر وأستراليا والصين، حيث سجلت 36% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في تلك الفترة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، ضمت القائمة 3 من الدول العشر الأعلى استيرادًا للأسلحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وهي: السعودية وقطر ومصر.

وشكلت الولايات المتحدة 54% من واردات الشرق الأوسط من الأسلحة، تلتها فرنسا (12%)، ثم روسيا (8.6%)، وإيطاليا (8.4%).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية وفقًا لحصتها العالمي من واردات الأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022.