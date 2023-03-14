واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن الرئيس الأسبق جيمي كارتر، البالغ من العمر 98 عامًا، طلب منه إلقاء خطاب تأبينه بعد وفاته.

وأضاف بايدن لمؤيديه في تصريحات خلال حفل لجمع التبرعات في رانشو سانتا بولاية كاليفورنيا: "لقد طلب مني أن أقوم بتأبينه، معذرة، لا ينبغي أن أقول ذلك".

وأردف بايدن قائلا: "لقد أمضيت وقتًا مع جيمي كارتر، لقد وجدوا طريقة لإبقائه على قيد الحياة لفترة أطول بكثير مما توقعوا، لأنهم وجدوا انفراجة".

وكان بايدن يشير على الأرجح، إلى معركة كارتر الطويلة مع السرطان. ففي عام 2015، أعلن الرئيس الأسبق أن أربع نقاط من السرطان قد انتشرت في دماغه، ولكن بعد العلاج، أُعلن أنه خالٍ من السرطان في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام.

وواجه كارتر سلسلة من المخاوف الصحية في عام 2019، ثم خضع لعملية جراحية لإزالة الضغط عن دماغه، وأجبرته مشاكله الصحية على التخلي عن تقليده المستمر منذ عقود، في القيام بالتدريس بكنيسة مارانثا المعمدانية في مسقط رأسه في بلينز بولاية جورجيا.

وأعلن مركز كارتر الشهر الماضي أن الرئيس الأسبق قرر بدء تلقي رعاية المسنين في منزله في جورجيا.

وكانت مصادر قد ذكرت لشبكة CNN، الشهر الماضي، أن بايدن قد تم إبلاغه بتدهور صحة الرئيس الأسبق وقراره طلب رعاية المسنين. وكان بايدن المعجب بكارتر منذ فترة طويلة على اتصال وثيق بعائلة كارتر ودائرة المستشارين المقربين منه.

وكانت آخر مرة رأى فيها بايدن كارتر خلال زيارة إلى بلينز عام 2021.

وأصبح كارتر، العام الماضي، أكبر رئيس للولايات المتحدة على قيد الحياة في التاريخ، بعد وفاة جورج إتش بوش، الذي توفي في أواخر عام 2018 عن عمر يناهز 94 عاما.

وظل الرئيس التاسع والثلاثون للبلاد بعيدا عن الأنظار في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا، لكنه واصل التحدث عن المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطية في أنحاء العالم.