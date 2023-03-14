الصين تعلن عن قرار يخص تأشيرات دخول الأجانب

(CNN)-- أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، الاثنين، أن بلادها ستستأنف إصدار جميع أنواع تأشيرات دخول الأجانب اعتبارا من يوم الأربعاء، في خطوة لإلغاء الرقابة الصارمة على حدود التي فرضتها السلطات الصينية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت السفارة، في بيان، إن جميع الوكالات التي تصدر تأشيرات الدخول ستستأنف إصدار التأشيرات للأجانب.

وأضافت أنه سيتم استئناف الدخول بدون تأشيرة لجزيرة هاينان، وشنغهاي من سفينة سياحية، وإقليم قوانغدونغ الجنوبي من هونج كونغ وماكاو، ومدينة قويلين في منطقة قوانغشي الجنوبية.

وتابعت السفارة أنه يمكن للمسافرين دخول الصين باستخدام التأشيرات الصادرة قبل 28 مارس/ آذار 2020 والتي لم تنته صلاحيتها.

وكانت الصين تحد من إصدار التأشيرات للزيارات التجارية والعائلية كجزء من إجراءاتها لاحتواء انتشار فيروس "كورونا".