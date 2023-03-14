موسكو، روسيا (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الحكومة الروسية لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حسبما نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة، هذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها".

وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على إمكانية أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضيتين ضد مواطنين روس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

وانسحبت روسيا من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بموجب توجيه وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2016.

ومن جهة أخرى، قال الكرملين، الثلاثاء، إن تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يومًا "كان بادرة حسن نية" من قبل روسيا. وأوضح بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أن ما يخص الجانب الروسي من الاتفاق لم يتم تنفيذه بعد، في إشارة إلى عدم رفع القيود عن تصدير منتجات روسيا الزراعية.

وأضاف: "الصفقة لا يمكن أن تقف على ساق واحدة، وبالطبع، شروط تمديد (الصفقة) نسبية". وردا على سؤال عن سبب عدم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما، رد بيسكوف قائلا: "هذه بادرة حسن نية من جانب روسيا".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لجأت إلى هذه الخطوة "على أمل أن يتم، بعد هذا الوقت الطويل، الوفاء بالشروط والالتزامات الخاصة بالأطراف المعروفة".

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، نقلا عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، بأن روسيا والأمم المتحدة اتفقتا على تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية بعد مفاوضات في جنيف، لمدة 60 يوما.

وأضاف غروشكو أن الشرط هو الوفاء بجميع الوعود التي قدمت لروسيا، بما في ذلك الالتزام برفع العقوبات، المباشرة وغير المباشرة، على توريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.