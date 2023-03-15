(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال باتريك رايدر، الثلاثاء، إن طائرات روسية حلّقت إلى جانب طائرة أمريكية بدون طيار من طراز ريبر لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل أن تصطدم بها، مما أدى في النهاية إلى تحطمها فوق البحر الأسود.

وأضاف رايدر أن اصطدام الطائرات الروسية بالطائرة المسيّرة الأمريكية ما جعلها غير قادرة على التحليق و إجبار الولايات المتحدة على إسقاطها في المياه الدولية.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة تقوم بمهام استخباراتية ومراقبة واستطلاع في المياه الدولية في البحر الأسود "لبعض الوقت"، بما في ذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وقال المتحدث: "النقطة الأساسية هنا هي أنه في حين أن عمليات الاعتراض بحد ذاتها ليست نادرة الحدوث، فإن هذا النوع من السلوك من قبل هؤلاء الطيارين الروس، غير شائع ومؤسف وغير آمن".

ولم يذكر رايدر ما إذا كانت الطائرة بدون طيار MQ-9 مسلحة، لكنه أضاف أن وزارة الدفاع تعمل على رفع السرية عن صور الاعتراض.

في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية استدعت السفير الروسي لنقل "اعتراضاتها القوية" على إسقاط الطائرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إنه من المتوقع أن تتم "المشاركة رفيعة المستوى" مع السفير أناتولي أنتونوف في وقت لاحق بعد ظهر الثلاثاء.

وقال المتحدث إنه خلال الاجتماع، سيستمع السفير مباشرة من كبار المسؤولين حول اعتراضاتنا القوية على ما كان من الواضح أنه اعتراض غير آمن وغير مهني لطائرة روسية.

في موسكو، نقلت السفيرة الأمريكية لين تريسي "رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية" بشأن الحادث، بحسب برايس.

من جانبها، اعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الثلاثاء، ان مقاتلة روسية "لم تستخدم أسلحة محمولة جوا ولم تتلامس" مع الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الاسود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 14 مارس/ آذار 2023 صباحًا، رصدت أنظمة التحكم في المجال الجوي الروسي طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 تحلق فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم في اتجاه حدود الدولة مع الاتحاد الروسي".

وقالت الوزارة إن "الطائرة بدون طيار حلقت مع أجهزة الإرسال الخاصة بها منتهكة حدود نظام المجال الجوي المؤقت الذي أنشئ للعملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغها لجميع مستخدمي المجال الجوي الدولي، ونشرت وفقا للمعايير الدولية".

وذكرت الوزارة أن "الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الجوي سارعت أثناء الخدمة لتحديد هوية المتسلل. ونتيجة للمناورة السريعة في حوالي الساعة 9:30 صباحًا (بتوقيت موسكو)، انطلقت الطائرة بدون طيار من طراز MQ-9 في رحلة غير موجهة مما أدى إلى فقدان الارتفاع واصطدمت بالمياه".

وتابعت: "الطائرات الروسية لم تستخدم أسلحة على متنها ولم تتلامس مع الطائرة بدون طيار وعادت بسلام إلى مطارها الأصلي".