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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وافقت الإدارة الأمريكية في الـ13 من مارس/ اذار الجاري على مشروع ويلو "Willow" لحفر وإنتاج النفط المثير للجدل في ألاسكا.

مشروع ويلو تابع لشركة ConocoPhillips هو مشروع ضخم للتنقيب عن النفط امتد لعقود من الزمن على المنحدر الشمالي لألاسكا في محمية البترول الوطنية، المملوكة للحكومة الأمريكية الفيدرالية.

المشروع يهدف إلى الوصول لـ600 مليون برميل من النفط، إلا أن هذا النفط سيستغرق سنوات كي يصل إلى السوق، وذلك لأن المشروع لم يتم إنشاؤه بعد.

وتعهد مناصرو المشروع بمن فيهم مشرعون بألاسكا، بأن ينتج المشروع الوقود الأحفوري بطريقة أنظف من الحصول عليه من دول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وفنزويلا.

وتم اقتراح المشروع من قبل ConocoPhillips سابقا ووافقت عليه إدارة ترامب في الأصل في عام 2020. حيث تمت الموافقة في البداية على بناء 5 منصات حفر، والتي خفضتها إدارة بايدن في النهاية إلى ثلاث. ستسمح ثلاث منصات للشركة بحفر حوالي 90٪ من النفط الذي تسعى وراءه.