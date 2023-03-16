رسم بياني يوضح انهيار بنوك أمريكية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- انهار بنكان أمريكيان فقط حتى الآن هذا العام، وإن شعرت أن أزمة بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر كان لهما تأثير كبير على القطاع المصرفي.. فأنت على حق.

كان لدى بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر أصول مجمعة تبلغ 319 مليار دولار، مما يعني أن عام 2023 هو بالفعل ثاني أسوأ عام لفشل البنوك الأمريكية منذ أن بدأت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) في تتبع البيانات في عام 2001. فمن يعتبر الأسوأ؟ الإجابة هي الركود الكبير لعام 2008.

(ملاحظة: رغم انهيار بنك سيلفرغيت الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يفشل رسميًا، وفقًا لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تاريخ انهيار البنوك الأمريكية منذ عام 2001.