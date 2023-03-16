مسؤولون: قوات روسية وصلت لموقع تحطم الـ"درون" الأمريكية بالبحر الأسود

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وصلت القوات الروسية إلى موقع تحطم الطائرة المسيّرة الأمريكية MQ-9 في البحر الأسود، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وذلك بعد أن تعهد الكرملين بمحاولة استعادتها.

تمتلك البحرية الروسية العديد من السفن في البحر الأسود، بما في ذلك السفن المتمركزة في موانئ شبه جزيرة القرم، الأمر الذي وضعها في موقع متميز لاستعادة الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper بعد مواجهة الأخيرة مع طائرات مقاتلة روسية يوم الثلاثاء.

ولم يؤكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الروس كانوا في الموقع. لكنه كرر التأكيد على أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات تجعل من "المستحيل" على روسيا الحصول على أي معلومات مفيدة من بقايا الطائرة بدون طيار.

وكانت التقارير تشير إلى أن الطائرة بدون طيار سقطت في جزء من البحر الأسود من المحتمل أن يكون عمقه ميلاً تقريبًا، مما يجعل أي جهود لانتشالها صعبة للغاية، كما أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي سفن تابعة للبحرية في البحر الأسود، مما يضاعف التحديات في أي محاولة أمريكية.