دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارين تقدمت بهما الإمارات بالتعاون مع اليابان بشأن دعم أفغانستان، وذلك خلال اجتماع للمجلس بشأن الوضع في أفغانستان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة الإماراتية: "يقضي القرار الأول بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً، بما يمكن البعثة من مواصلة عملها حول تعزيز حقوق الإنسان، والتواصل مع جميع الجهات الأفغانية المعنية، وتنسيق المساعدات الإغاثية، في حين يطالب القرار الثاني بإجراء تقييم مستقل حول النهج الدولي المتبع تجاه أفغانستان".

وأكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، بعد التصويت، "الأهمية البالغة للقرارين"، موضحة أنه "بينما يواجه الشعب الأفغاني عددا من التحديات الصعبة للغاية، فقد استجاب مجلس الأمن برسالة قوية وموحدة نبعت من دعمه الثابت، مفادها عدم التخلي عن أفغانستان، خاصة النساء والفتيات فيها".

وأضافت المندوبة الإماراتية: "نحن ممتنون لروح التعاون والشعور بالمسؤولية التي ظهرت خلال المناقشات، ونعتقد أنه من الضروري استمرار هذا النهج، في حال أردنا الوفاء بالتزامنا تجاه أفغانستان وشعبها". وأكدت باسم دولة الإمارات واليابان، أن "العمل يبدأ بالفعل الآن"، حسبما ذكرت (وام).