أول تعليق روسي على مذكرة التوقيف الدولية بحق بوتين

(CNN)-- رفضت موسكو مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قائلة إن المحكمة "لا معنى لها" لروسيا، "بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن "روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه"، وذلك في أول تعليق روسي على مذكرة الاعتقال بحق بوتين.

وأضافت المتحدثة: "لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قبل قليل، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.