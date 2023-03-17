روسيا: لا نسعى إلى مواجهة مع أمريكا.. وقادرون على حماية مصالحنا

شاهد لحظة إلقاء مقاتلة روسية الوقود على "درون" أمريكية قبل سقوطها في البحر الأسود

"درون" أمريكية ترصد آخر لحظاتها قبل أن تسقطها مقاتلة روسية.. تعرف على قدراتها

(CNN)-- أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، الخميس، على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وموسكو بعد حادث المسيرة الأمريكية في البحر الأسود، الثلاثاء.

وقالت زاخاروفا: "نعتقد أنه من المهم ترك قنوات الاتصال مفتوحة، وهذا ما نقوم به"، وجددت التأكيد على أن "روسيا لا تسعى إلى مواجهة وتؤيد التعاون البراغماتي لصالح شعبي البلدين، ومع ذلك، فنحن قادرون على حماية هذه المصالح"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

يذكر أن موسكو وواشنطن كانتا على اتصال عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية في أعقاب الحادث.

كان المسؤولون الأمريكيون ونظرائهم الروس على خلاف حول ما أدى إلى إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود.

وأكدت الولايات المتحدة أن الطائرات المقاتلة الروسية ألقت الوقود على الطائرة قبل إجبارها على الهبوط، وفي المقابل، نفى الروس ذلك.