محكمة باكستانية تعلق مذكرة توقيف عمران خان بسبب عدم حضوره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، على إرجاء قانوني من المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وعلقت المحكمة مذكرة اعتقال كانت قد أصدرتها، الاثنين، بسبب تكرار عدم حضور خان أمام المحكمة.

ويأتي قرار المحكمة بعد انتشار الفوضى هذا الأسبوع، خارج مقر إقامة خان في مدينة لاهور، حيث خاض أنصاره اشتباكات مع قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية التي وصلوا لاعتقاله بعد ظهر، الثلاثاء.

وتم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد أنصار خان، الذين قاموا بدورهم برشق قوات الأمن بالحجارة لمنع اعتقال خان.

ومن المقرر أن يمثل خان أمام المحكمة العليا في إسلام أباد، يوم السبت، 18 مارس/أذار، بعد أن أمرت المحكمة إدارة منطقة العاصمة والشرطة بـ"اتخاذ خطوات لتوفير الأمن" لخان.

وجادل محامو عمران خان بأنه لم يكن قادرًا على السفر إلى إسلام أباد للمثول أمام المحكمة بسبب تهديدات على حياته، بعد أن نجا من محاولة اغتيال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي إعلان المحكمة بعد يوم من إعلان خان على تويتر، أنه مستعد للدخول في محادثات مع "أي شخص" وتقديم "أي تضحيات" من أجل "التنمية والمصالح والديمقراطية في باكستان".

وتجنب خان الدخول في محادثات مع الحكومة لعدة أسابيع.