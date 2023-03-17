(CNN)— في حكم مهم، الجمعة، أمر القاضي الفدرالي بيريل هويل محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم شهادة إضافية كجزء من التحقيق في تعامل ترامب مع الوثائق السرية، حسبما أفاد مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

وقال المصدر إن القاضي أمر المحامي إيفان كوركوران، الذي مثل ترامب بتقديم شهادة إضافية فيما يتعلق بتعامل الرئيس الأمريكي السابق مع الوثائق السرية.

وأوضح المصدر في أمر قضائي أن المدعين بوزارة العدل الأمريكية استوفوا شروط استثناء الجريمة والاحتيال لكوركوران.

ومن المحتمل أن يصبح كوركوران أحد أكثر الشهود أهمية في التحقيق الجنائي للمستشار الخاص جاك سميث في سوء التعامل المحتمل مع السجلات السرية بعد رئاسة ترامب وإعاقة سير العدالة.

ويشكل القرار خسارة أخرى لترامب في المحكمة، حيث حاول فريقه وحلفاؤه، منع محققي سميث من معرفة المحادثات المباشرة التي أجراها الرئيس السابق مع بعض مستشاريه المقربين.

وهذا التطور أمر مهم بشكل خاص بسبب الاتهامات التي كان من الممكن أن يوجهها المدعون بشأن ترامب.

وكان كوركوران، المحامي الذي تحول إلى شاهد، قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى لكنه رفض الإجابة على بعض الأسئلة، مستشهدا بامتياز المحامي والموكل. وجادلت وزارة العدل الأمريكية للقاضي، بأنه لا ينبغي أن يكون قادرًا على تجنب الرد، لأن مناقشاته مع الرئيس السابق ربما كانت جزءًا من محاولة التخطيط لجريمة.

وكانت السلطات الأمريكية قد عثرت، في وقت سابق، على أكثر من 300 وثيقة سرية في منتجع "مار إيه لاغو" الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، سواء في الصناديق التي سلمها مساعدو ترامب إلى الأرشيف الوطني أو في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا.

وعثر خلال عملية البحث التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس / آب على 18 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، و54 وثيقة سرية، وفقا لملفات المحكمة.