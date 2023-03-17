(CNN)-- منح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، جوائز الدولة لطياري الطائرتين المقاتلتين اللتين شاركتا في إسقاط طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار في البحر الأسود، الثلاثاء الماضي.

وجددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن طياري مقاتلة Su-27 "منعا انتهاك الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز MQ-9، لحدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي، الذي تم إنشاؤه لغرض القيام بالعملية العسكرية الخاصة"، وهو المصطلح الذي تطلقه روسيا على غزو أوكرانيا.

وقالت الوزارة إنه "من أجل التعرف على الطائرة الدخيلة، تم إرسال مقاتلتين من قوات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضافت الوزارة عبر تليغرام: "نتيجة مناورة حادة، دخلت الطائرة بدون طيار من طراز MQ-9 في مسار غير منضبط، مع فقدان الارتفاع واصطدمت بسطح الماء". وأوضحت الوزارة أن "المقاتلتين الروسيتين لم تستخدما أسلحة محمولة ولم تصطدما بالطائرة بدون طيار وعادتا بسلام إلى القاعدة".

وتُظهر لقطات نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، المقاتلتين الروسيتين تقتربان بسرعة من الطائرة بدون طيار، وتصبان الوقود عليها، لإتلاف مروحة الطائرة بدون طيار.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة اضطرت إلى إسقاط الطائرة بدون طيار فوق البحر الأسود بعد أن أصبحت غير قابلة للعمل بشكل فعال إثر الحادث.