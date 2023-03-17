أنقرة، تركيا (CNN)— قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، الجمعة، إن تركيا قررت بدء عملية التصديق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أردوغان: "قررنا بدء عملية المصادقة البرلمانية على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو".

وأكد أردوغان أنه يعتقد أن الناتو "سيصبح أقوى من خلال عضوية فنلندا، وسيلعب دورا أكثر فاعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي".

وقال الرئيس التركي: "مع استكمال عملية التصديق، ستقوى علاقاتنا مع فنلندا في إطار حلف الناتو".

وجاءت تصريحات أردوغان خلال استقباله نظيره الفنلندي سولي نينيستو، في أنقرة، بحسب ما ذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء.

وفيما يتعلق بموقف بلاده من عضوية السويد في الحلف، قال أردوغان: "قدمنا إلى السويد ​​قائمة تضم أسماء 120 إرهابيا وطلبنا تسليمهم لنا، وليس من الممكن أن نتعامل معها بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم"، حسبما أفادت (الأناضول).

وأضاف: "مسار التقدم لنيل عضوية السويد في الحلف سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها".

وأوضح أردوغان: "فصلنا ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لعدم حدوث أعمال من هذا النوع فيها"، في إشارة إلى مظاهرات تنظيم (بي كي كي) في السويد، الذي تعتبره أنقرة تنظيما (إرهابيا).