(CNN)-- قال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في منشور على فيسبوك الجمعة، إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تبعث بإشارة بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب كوستين: "تلقى العالم إشارة بأن النظام الروسي إجرامي، وأن قيادته وشركائه سيقدمون إلى العدالة". وأضاف: "وهذا يعني أنه يجب اعتقال بوتين خارج روسيا ومحاكمته، وسيفكر قادة العالم مرتين قبل مصافحته أو الجلوس معه على طاولة المفاوضات".

ووصف كوستين الخطوة بأنها قرار تاريخي، وقال إنه ممتن شخصيًا للمحكمة الجنائية الدولية،وأضاف: "على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالترحيل القسري للأطفال، قدم مكتب المدعي العام أكثر من 40 مجلدًا من المواد إلى المحكمة الجنائية الدولية، تضم أكثر من 1000 صفحة".

وأشار إلى أن "قرار اليوم هو خطوة تاريخية، لكنها ليست سوى بداية رحلة طويلة لاستعادة العدالة، وعلينا أن نسير في هذا الطريق مع العالم الحر بأسره، ونتوقع من جميع الدول التي تعتبر نفسها جزءا من العالم المتحضر أن تتخذ الخطوات المناسبة لتقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية إلى العدالة".

وقال أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق بوتين هي "مجرد البداية".

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة شؤون الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.

وقال في تغريدة على تويتر: "عجلات العدالة تدور، إنني أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين، سيُحاسب المجرمون الدوليون على سرقة الأطفال والجرائم الدولية الأخرى".