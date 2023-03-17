(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا انتشلت بعض حطام المسيرة الأمريكية من طراز إم كيو -9 ريبر التي سقطت في البحر الأسود بعد اصطدام مقاتلات روسية بها، الثلاثاء.

ووصف المسؤول الأمريكي الأجزاء التي حصلت عليها روسيا بأنها قطع من الألياف الزجاجية أو أجزاء صغيرة من المسيرة.

وكانت CNN ذكرت، الأربعاء، أن قوات روسية وصلت إلى الموقع الذي سقطت فيه الطائرة، الذي كان على بعد 70-80 ميلا جنوب غرب شبه جزيرة القرم، لكن الإدارة الأمريكية قللت من أهمية حطام الطائرة أو إمكانية جمع أي معلومات استخباراتية حساسة منه.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لشبكة CNN: "جعلنا من المستحيل عليهم جمع أي شيء ذي قيمة استخباراتية من بقايا تلك الطائرة، مهما كانت البقايا الموجودة".

وبعد اصطدام الطائرة الأمريكية بالمقاتلات الروسية، اتخذ مشغلو الطائرات بدون طيار خطوات لمحو البرنامج الحساس للطائرة بد قبل سقوطها في البحر الأسود.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الطائرة قد سقطت في منطقة بالبحر عمقها حوالي ميل.