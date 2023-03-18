بعد صدور مذكرة بحق بوتين.. تحليل: كيف تتم محاكمات جرائم الحرب؟

تحليل إخباري بقلم زاكاري وولف، محرر شؤون سياسية في CNN

(CNN)-- بعد أكثر من عام من اندلاع الغضب الدولي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتكاب الفظائع المروعة، صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، عن توجيه اتهامات إلى بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا بشأن مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.

وفيما يلي نظرة عامة على كيفية إجراء محاكمات جرائم الحرب:

ما هي جريمة حرب؟

للمحكمة الجنائية الدولية تعريفات محددة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

وعلى وجه التحديد، قد يكون استهداف السكان المدنيين، وانتهاك اتفاقيات جنيف، واستهداف مجموعات معينة من الناس، من الجرائم المحتمل ارتكابها في الحرب الروسية.

من الذي يمكن أن يحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟

يمكن محاكمة أي شخص متهم بارتكاب جريمة في نطاق اختصاص المحكمة، والتي تشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وتحاكم المحكمة الأشخاص، وليس الدول، وتركز على أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية: القادة والمسؤولون.

وفي حين أن أوكرانيا ليست عضوا في المحكمة، فقد قبلت في السابق النظر في القضية، لذلك فإن بوتين مؤهل لأن توجه إليه المحكمة لائحة اتهام لإصدار أوامر بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تجري المحكمة الجنائية الدولية محاكمات غيابية، لذلك سيتعين إما تسليمه من قبل السلطات الروسية أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا، و يبدو هذا غير مرجح طالما ظل بوتين في السلطة.

كيف تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات؟

يمكن إقامة الدعاوى القضائية بإحدى طريقتين: يمكن للحكومة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة القضايا للتحقيق.

وتتمتع روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحق النقض (الفيتو) على إجراءات المجلس.

وكانت 39 حكومة، معظمها أوروبية، هي التي أطلقت شرارة التحقيق الحالي.

كم من الوقت تستغرق هذه التحقيقات؟

إذا كان مسار العدالة يسير ببطء بشكل عام، فإن العدالة الدولية بالكاد تتحرك على الإطلاق، لذا تستغرق التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية سنوات عديدة، ولم يتم توجيه إدانات إلا في عدد قليل من القضايا.

لماذا قد تكون المحاكمة الخاصة بحرب أوكرانيا مختلفة؟

وفقا لريان غودمان، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، لأن الاحتجاج الدولي ضد روسيا فريد من نوعه، ويمكن أن يمنح المحكمة القدرة على العمل بشكل مختلف.

وقال غودمان في رسالة بالبريد الإلكتروني، بعد أن بدأت المحكمة تحقيقها في عام 2022: "من الصعب الحكم على تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بناءً على الممارسات السابقة، في وضع أوكرانيا، يتلقى المدعي العام دعما غير عادي من عشرات الدول".