دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لإحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، تلقت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 966,000 طلبًا للحماية الدولية، بزيادة أكثر من 50٪ عن عام 2021، والأكبر منذ عام 2016. كانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين والأفغان والأتراك، ولكن الطلبات كانت مرتفعة أيضًا لمجموعة واسعة من الجنسيات الأخرى، بينما بلغ عبء الطلبات معلقة القرار أعلى مستوى له منذ عام 2017.

وذكرت الوكالة بأن السوريين سجلوا 132,000 طلب لجوء، بينما سجل الأفغان 129,000 طلب، ويعتبر كلاهما من أكبر المجموعات المتقدمة إلى حد بعيد، وقدم مواطنو كلا البلدين طلبات أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2021، ليسجل أكبر عدد منذ عام 2016.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على جنسيات الدول العربية التي حصدت أعلى عدد من طلبات اللجوء إلى أوروبا في 2022.