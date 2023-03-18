قائمة بالهدايا السعودية التي لم يكشف عنها ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)—كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى جانب وثائق داعمة حصلت عليها شبكة CNN عدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020 منها "لوحة أكبر من الحجم الطبيعي" للرئيس السابق.

ووفقا للتقرير فإن هناك أكثر من 100 هدية قدمت من مسؤولين أجانب، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جينبينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقيمة إجمالية تزيد عن ربع مليون دولار، لم يفصح عنها ترامب وأفراد عائلته المباشرة كما هو مطلوب حسب القانون.

فشل ترامب وحده في الإبلاغ عن أكثر من 50 هدية أجنبية - بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 150 ألف دولار - خلال فترة وجوده في منصبه، وفقًا لما قاله أعضاء مجلس النواب الديمقراطي. فيما يتعلق بالهدايا الأجنبية التي تمت مشاركتها مع وزارة الخارجية، كشف ترامب عن 36 في عام 2017 و17 في عام 2018 و23 في عام 2019 وصفر في عام 2020.

يحظر قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية على الرئيس والمسؤولين الفيدراليين الاحتفاظ بالهدايا الأجنبية التي تتجاوز الحد الأدنى للقيمة، والتي يتم تحديدها حاليًا عند 415 دولارًا. وضع القانون أيضًا نظامًا لكيفية الكشف العلني عن المعلومات حول الهدايا الأجنبية ويسمح لمتلقي العناصر التي تزيد قيمتها على المبلغ المحدد بالدولار بخيار شرائها والاحتفاظ بها.