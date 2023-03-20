(CNN)-- أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أول فيتو في فترة رئاسته، الاثنين، وأبطل قرارًا مشحونًا سياسيًا أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر.

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن مجلس الشيوخ صوّت لإلغاء قاعدة استثمار التقاعد لإدارة بايدن التي تسمح لمديري صناديق التقاعد بالنظر في تأثير تغير المناخ والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة الأخرى عند اختيار الاستثمارات.

يشكو الجمهوريون من أن القاعدة هي سياسة "اليقظة" التي تدفع بأجندة ليبرالية على الأمريكيين وستضر بأرباح المتقاعدين، بينما يقول الديمقراطيون إنها لا تتعلق بالأيديولوجية وستساعد المستثمرين.

وقال بايدن في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر الإثنين: "لقد وقعت للتو حق النقض هذا لأن التشريع الذي أقره الكونغرس من شأنه أن يعرض مدخرات التقاعد للأفراد في جميع أنحاء البلاد للخطر. لم يتمكنوا من الأخذ في الاعتبار الاستثمارات التي لن تتأثر بالمناخ، والتي تتأثر بدفع مبالغ زائدة للمديرين التنفيذيين، ولهذا قررت استخدام حق النقض (الفيتو) - فمن المنطقي استخدام حق النقض (الفيتو)".

شوهد بايدن وهو يوقع على قرار حق النقض في الفيديو، الذي التقط في المكتب البيضاوي في وقت سابق الاثنين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت في السابق تهديدًا باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع القانون لإلغاء قانون وزارة العمل.

يمكن أن يحاول معارضو القاعدة تجاوز حق النقض، ولكن في هذه المرحلة يبدو من غير المحتمل أن يحصلوا على أغلبية الثلثين المطلوبة في كل مجلس للقيام بذلك.