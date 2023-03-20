(CNN)-- أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، التزام الصين بإيجاد حل للحرب في أوكرانيا، قائلا إن البلاد "شجعت بنشاط محادثات السلام".

وفي مقال نُشر في صحيفة "Russian Gazette" الروسية، وموقع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" قبل زيارته الرسمية لروسيا، الاثنين، احتفى شي بالعلاقات الوثيقة بين الصين وروسيا.

ويشيد المقال، الذي يحمل عنوان "المضي قدمًا لفتح فصل جديد من الصداقة والتعاون والتنمية المشتركة بين الصين وروسيا"، بالبلدين لأنهما "رسخا الثقة السياسية المتبادلة وعززا نموذجا جديدا للعلاقات بين الدول الكبرى".

وكتب شي: "لقد نمت العلاقات الثنائية وأصبحت أكثر نضجًا ومرونة، ومليئة بالديناميكية والحيوية الجديدة، مما يشكل مثالا رائعا لتطوير نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى يتسم بالثقة المتبادلة والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، يضع شي الصين في المقدمة كقوة إيجابية ونشطة للتوصل إلى حل سلمي، وينسب الفضل إلى نهجها حتى الآن باعتباره "بناءً في التخفيف من آثار الأزمة وتسهيل تسويتها سياسيا".

كما يتفاخر شي بـ"المقترحات العديدة" التي طرحها، مثل احترام "ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع البلدان، ودعم جميع الجهود التي تفضي إلى التسوية السلمية للأزمة، وضمان استقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد".

وقال شي: "لا يوجد حل بسيط لقضية معقدة. نعتقد أنه طالما تتبنى جميع الأطراف رؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وتواصل الحوار والتشاور المتكافئ والعقلاني الموجه نحو النتائج، فسوف تجد طريقة ملائمة لحل الأزمة وكذلك مسارا واسعا نحو عالم يسوده السلام الدائم والأمن المشترك".