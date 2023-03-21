لندن، بريطانيا (CNN)— قال عمدة لندن، صادق خان، الثلاثاء، إن مراجعة مستقلة لشرطة لندن ميتروبوليتان وجدت ثقافة "العنصرية المؤسساتية، وكراهية النساء، ورهاب المثلية الجنسية".

وأضاف صادق في بيان: "بعد سلسلة من الفضائح، طلبت إجراء هذه المراجعة المستقلة من قبل البارونة لويز كيسي، لأنني كنت قلقا للغاية بشأن القضايا الثقافية والإخفاقات المنهجية داخل شرطة العاصمة البريطانية"، في إشارة إلى المراجعة المستقلة التي بدأت في فبراير/ شباط عام 2022 بعد اختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفرارد من قبل ضابط شرطة لندن ميتروبوليتان.

وأكد صادق خان: "الدليل دامغ، وجدت البارونة كيسي العنصرية المؤسساتية، وكراهية النساء، ورهاب المثلية الجنسية، وأنا أوافق على ذلك، وقد وصفت كيسي شرطة لندن بأنها مقاومة للتغيير وغير راغبة بالتعامل مع المجتمعات".

ونشر التقرير النهائي والتوصيات كاملة، الثلاثاء.

وأضاف خان أن "ثمة الكثير الذي يتعيّن القيام به وبسرعة". وحث على أن تشكّل المراجعة "نقطة تحوّل". كما دعا إلى "تنفيذ جميع التوصيات بشكل سريع وكامل".

وأكد: "أرى أن إصلاح الشرطة جزء مهم من رئاسة للبلدية، ولن أكون راضيًا حتى يحصل سكان لندن على خدمة الشرطة التي يستحقونها، خدمة موثوقة، وممثّلة، وتقدّم أعلى مستوى ممكن لكل مجتمع في مدينتنا، بينما نعمل على بناء، لندن أكثر أمانًا للجميع".