رئيس الصين لبوتين: الشعب الروسي سيدعمك بقوة في الانتخابات المقبلة

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رئيس الصين لبوتين: الشعب الروسي سيدعمك بقوة في الانتخابات المقبلة
جانب من لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتينCredit: SERGEI KARPUKHIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images

(CNN)--  قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الصين وروسيا "تشتركان في أهداف متشابهة".

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وأضاف شي جينبينغ الذي وصل موسكو، الاثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام: "كلا البلدين يشتركان في نفس الأهداف أو بعض الأهداف المتشابهة، لقد بذلنا جهودا من أجل ازدهار بلدينا، ويمكننا التعاون والعمل معا لتحقيق أهدافنا".

وتابع: "أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع زيارة روسيا مرة أخرى، بناء على دعوتك وروسيا هي أول دولة زرتها بعد إعادة انتخابي كرئيس للصين".

وأعرب الرئيس الصيني عن دعمه لإعادة انتخاب بوتين، وقال: "أعلم أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجري العام المقبل، وقد تحسن تطور روسيا بشكل كبير في ظل قيادتكم الحازمة، وأعتقد أن الشعب الروسي سيواصل دعمكم بقوة".

وقال إن الصين "تقدر تقديرا عاليا" العلاقات مع روسيا، وأنه يمكن للبلدين "التعاون لتحقيق أهدافهما التنموية".

يذكر أن وسائل إعلام رسمية روسية قالت إن المحادثات استمرت لأكثر من 4 ساعات، ومن المتوقع أن يعقد الزعيمان اجتماعات رسمية أخرى، الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي).

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