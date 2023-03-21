أمريكا توضح مخاوفها بشأن "خطة السلام" الصينية في أوكرانيا

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة تأمل في أن يدعو الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اجتماعاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى "حل للحرب في أوكرانيا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الروسية".

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين في البيت الأبيض إلى أن "خطة السلام" الصينية تتضمن مبدأ "احترام سيادة جميع الدول"، وقال كيربي إنه يشجع الرئيس الصيني على "الدفاع عن هذه النقطة الأساسية، والتي يجب أن تشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف المتحدث أن القادة الأوكرانيين وضعوا خطة سلام "تعتمد على نفس مبادئ الأمم المتحدة"، وتابع أن "الحرب يمكن أن تنتهي على الفور إذا سحب بوتين قواته من أوكرانيا".

وذكر: "نشعر بالقلق من أن الصين ستكرر دعواتها لوقف إطلاق النار الذي يترك القوات الروسية داخل الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا"، وأضاف: "أي وقف لإطلاق النار لا يتضمن إخراج القوات الروسية من أوكرانيا سيتضمن موافقة فعلية على الغزو الروسي غير القانوني".

كان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أعرب عن نفس المخاوف التي أبداها البيت الأبيض، وقال بلينكن بعد وصول الرئيس الصيني إلى موسكو، إن "أي خطط لوقف إطلاق النار دون سحب القوات الروسية ستسمح لبوتين لتجديد قواته، ثم استئناف الحرب، وستكون أكثر فائدة لروسيا".

يذكر أن الرئيس الصيني وصل إلى موسكو، في وقت سابق من يوم الاثنين، لعقد اجتماعات مع نظيره الروسي، وهي المرة الأولى التي يزور فيها جاره وشريكه الوثيق منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكون أوكرانيا نقطة رئيسية للمباحثات خلال زيارة شي التي تستغرق ثلاثة أيام، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "سيتم التطرق حتما إلى الموضوعات التي أشارت إليها (خطة سلام بكين) خلال تبادل وجهات النظر حول أوكرانيا بين بوتين وشي".