كوريا الشمالية تعلن اختبار "سلاح نووي استراتيجي جديد" تحت الماء

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنها اختبرت سلاحًا نوويًا استراتيجيًا جديدًا تحت الماء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية.

وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "وجه بنفسه" اختبار سلاح نووي استراتيجي تحت الماء في 21 مارس.

وأضافت أن "مهمة السلاح الاستراتيجي النووي تحت الماء هي التسلل خلسة إلى المياه التشغيلية وإحداث تسونامي إشعاعي واسع النطاق من خلال انفجار تحت الماء لتدمير القطع العسكرية البحرية وموانئ العمليات الرئيسية للعدو".

وتابعت بأنه "يمكن نشر هذه الغواصة الهجومية النووية التي يتم التحكم فيها آليًا تحت الماء على أي ساحل وميناء أو سحبها بواسطة سفينة سطحية للتشغيل".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الغواصة الآلية للهجوم النووي تحت الماء "تم نشرها لإجراء تدريبات قبالة ساحل مقاطعة ريون في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي".

وأضافت أنها "وصلت إلى نقطة الهدف في المياه قبالة خليج هونغوون الذي تم تحديده كميناء وهمي للعدو، برأس حربي تجريبي ينفجر تحت الماء، بعد ظهر يوم الخميس بعد الإبحار على عمق تحت الماء من 80 إلى 150 مترًا في البحر الشرقي لكوريا لمدة 59 ساعة و12 دقيقة".

كما ادعت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخين من طراز كروز قادرين على حمل رأس نووي خلال اختبار الأسلحة وتمرين إطلاق النار الذي جرى في الفترة من 21 إلى 23 مارس/آذار الجاري.

ولم يتسن لـCNN التحقق من تلك الادعاءات بشكل مستقل.