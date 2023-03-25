دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت وزارة الخارجية التركية، السبت، "الهجوم الدنيء" الذي وقع في الدنمارك، الجمعة، واستهدف نسخة من المصحف، والعلم التركي، بحسب ما ذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة (الأناضول): "ندين بأشد العبارات الهجوم الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم، وعلمنا المجيد في الدنمارك".

وأضافت وزارة الخارجية التركية: "نحن لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال هذا الفعل الحقير، الذي يشكل جريمة كراهية، ولا يمكن أن نقبل بأن يكون مسموحا به تحت اسم حرية التعبير"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة في بيانها: "أظهر هذا الإجراء، الذي حدث في شهر رمضان، مرة أخرى وبوضوح، أن الإسلاموفوبيا، والتمييز وكراهية الأجانب، تصل إلى مستويات مقلقة في أوروبا، وأنه لم يتم تعلم أي دروس من الماضي"، ولفتت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ السلطات الدنماركية "بأننا ندين بأشد العبارات، ونحتج على هذا العمل".

كما دعت وزارة الخارجية التركية، في البيان "السلطات الدنماركية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه، واتخاذ تدابير ملموسة لمنع مثل هذه الاستفزازات، التي تستهدف السلم الاجتماعي وثقافة التعايش السلمي".