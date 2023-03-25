روسيا تمتلك ترسانة نووية ضخمة.. لكن هل ستستخدمها في أوكرانيا؟ خبيرة توضح لـCNN

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(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتلفزيون الرسمي، السبت، إن روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

وقال بوتين لتلفزيون "روسيا 24" الحكومي، إن روسيا ستكمل بناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول بداية يوليو/ تموز.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو نقلت بالفعل إلى بيلاروسيا نظام إسكندر الصاروخي قصير المدى - والذي يمكن تزويده برؤوس حربية نووية أو تقليدية.

وأضاف بوتين أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "أثار منذ فترة طويلة مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا".