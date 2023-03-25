الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) في أستانا في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

(CNN)-- قال الكرملين في بيان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكر نظيره الروسي فلاديمير بوتين على موافقته على تمديد صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، خلال مكالمة هاتفية، السبت.

وفي الوقت نفسه، أعرب أردوغان عن تفهمه "للنية المبدئية للجانب الروسي لتحقيق التنفيذ الكامل للجزء الثاني من الاتفاقية، لإزالة الحواجز أمام المنتجات الزراعية من روسيا"، حسبما جاء في بيان الكرملين.

وكانت روسيا وافقت في وقت سابق من هذا الشهر، على تمديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لمدة 60 يومًا، والذي يضمن ممرا آمنا للسفن التي تحمل صادرات الحبوب الحيوية من أوكرانيا وسط الغزو الروسي، وهو أمر وصفه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه "بادرة حسن نية".

كما شكر أردوغان بوتين "بصدق"، على المساعدة التي قدمتها روسيا في أعقاب زلزال 6 فبراير/شباط الماضي بالقرب من حدود تركيا مع سوريا، والذي دمر أحياء بأكملها بالأرض، وخلف ما لا يقل عن 55 ألف قتيل.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء، أن الرئيس التركي حث بوتين خلال المكالمة الهاتفية على النظر في "الوقف الفوري" للحرب على أوكرانيا.