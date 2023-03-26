روما، إيطاليا (CNN)-- أنقذ خفر السواحل الإيطالي 3300 شخص من 58 قاربًا في محنة خلال الـ48 ساعة الماضية، وفقًا لبيان نُشر بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

وجرت معظم عمليات الإنقاذ على متن قوارب متجهة من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم عندما انقلب قاربهم، السبت.

وأكد بيان خفر السواحل أيضًا احتجاز سفينة الإنقاذ لويز ميشيل التي تديرها جمعية فنان الشارع بانكسي الخيرية.

وقال خفر السواحل إن المؤسسة الخيرية أنقذت 178 شخصًا من أربعة قوارب دون إذن من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي في روما، وفقًا للبيان، في تحدٍ للتشريع الذي صدر في فبراير/ شباط، والذي يمنع قوارب الإنقاذ من القيام بعمليات إنقاذ متعددة.

وقال البيان: "على وجه التحديد، بعد أن نفذت أول عملية إنقاذ في المياه الليبية، انتهكت الوحدة الحكم الممنوح للوصول إلى ميناء تراباني، ووجهت بدلاً من ذلك ثلاث وحدات أخرى من المهاجرين، ومع ذلك، بتنسيق من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي، كانت مركبات خفر السواحل الإيطالية متوجهة بالفعل إلى الإنقاذ".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى هذا السلوك، الذي أدى بالفعل إلى تعقيد عمل تنسيق الإنقاذ... كانت المكالمات المستمرة من طائرات المنظمات غير الحكومية التي أثقلت كاهل أنظمة الاتصالات الخاصة بمركز تنسيق الإنقاذ الوطني، مما أدى إلى تداخل وتكرار تقارير... موجودة بالفعل في طائرات الدولة".