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نشر الأحد ، 26 مارس / آذار 2023

(CNN)-- سيطرت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على مصنع آزوم للمعادن في شمال مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وفقًا لمقطع فيديو بثته وسائل إعلام حكومية روسية، وتحققت منه شبكة CNN.

وقال مراسل وكالة "ريا نوفوستي" الروسية في مقطع فيديو التقط فيه مقاتلو فاغنر في جميع أنحاء المصنع: "أصبحت فاغنر لديها السيطرة الكاملة على أراضي آزوم، مصنع أرتيميفسك في باخموت لمعالجة المعادن غير الحديدية".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من ادعاء وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، وقد تواصلت مع وزارة الدفاع الأوكرانية للتعليق، ولكنها لم تتلق ردًا بعد.

ومنذ أسابيع، أظهرت لقطات القتال الدائر في باخموت، ومعارك عنيفة حول مصنع آزوم.