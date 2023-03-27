قرصنة ما يقرب من 8 ملايين رقم رخصة قيادة وأرقام جوازات سفر في أستراليا

(CNN)-- قالت شركة المدفوعات الرقمية والإقراض Latitude Holdings، الاثنين، إن 7.9 مليون رقم رخصة قيادة أسترالية ونيوزيلندية سُرقت خلال قرصنة معلومات على نطاق واسع في 16 مارس/أذار الجاري.

وبغض الطرف عن أرقام رخص القيادة المسروقة، حددت شركة التكنولوجيا المالية الأسترالية أيضا أن أرقام حوالي 53 ألف جواز سفر تم سرقتها، كما سرقت كشوف الحسابات المالية الشهرية لأقل من 100 عميل.

وذكرت الشركة التي تتخذ من ملبورن مقراً لها، أن 6.1 مليون سجل آخر يعود تاريخهم إلى عام 2005 على الأقل سُرقت، مضيفة أن العملاء الذين يختارون استبدال وثيقة الهوية المسروقة سيتم تعويضهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد فاعور في بيان: "نقوم بتصحيح المنصات المتأثرة بالهجوم وقمنا بتنفيذ مراقبة أمنية إضافية مع عودتنا إلى العمليات في الأيام المقبلة".

وانخفض سهم Latitude بنسبة 2.5٪ إلى 1.18 دولار أسترالي (حوالي 0.78 دولار أمريكي)، مع انخفاض الأسهم بنحو 2.1٪ منذ أن أبلغت الشركة عن الحادث في 16 مارس/أذار.

وحذرت الشركة، التي تقدم خدمات تمويل المستهلك إلى تجار التجزئة الأستراليين الرئيسيين: هارفي نورمان، وجي بي هاي فاي، الأسبوع الماضي، من أنها اكتشفت المزيد من الأدلة على سرقة المعلومات.

وأبلغت العديد من الشركات الأسترالية عن هجمات إلكترونية على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويقول الخبراء إن هذا يرجع إلى قلة عدد العاملين في مجال الأمن السيبراني في البلاد.

وفي العام الماضي، أبلغت بعض أكبر الشركات الأسترالية عن انتهاكات للبيانات، مما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتنفيذ قواعد أكثر صرامة بشأن مشاركة البيانات لمنع الانتهاكات في المستقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت Latitude منصتها وقالت إن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ومركز الأمن السيبراني الأسترالي يحققان في الهجوم.