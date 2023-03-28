صورة أرشيفية لسفينة مضادة للطائرات تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ خلال زيارتها لميناء ليماسول في قبرص في 17 مايو /أيار 2013.

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ أطلق صواريخ كروز فرط صوتية على هدف افتراضي في بحر اليابان، صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوزارة في منشور على تليغرام: "نفذ فريق مكون من زورقين صاروخيين ضربة صاروخية مشتركة ضد درع بحري وهمي يحاكي سفينة حربية معادية".

وقالت الوزارة إن "الهدف نجح في الاشتباك على مسافة 100 كيلومتر بضربة مباشرة من صاروخين من طراز موسكيت".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية، إطلاق صواريخ باليستية بشكل مستمر في منطقة بحر اليابان، وهو ما يقابل بتنديد دولي وبخاصة من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.