أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات من طراز شاهد أطلقتها روسيا تجاه كييف

(CNN)-- أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت 14 طائرة مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع من أصل 15 طائرة أطلقتها روسيا تجاه كييف، ليل الاثنين.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، عبر تلغرام، إن الحطام المتساقط من الطائرات أشعل النار في مبنى.

وأضاف: "نتيجة لسقوط حطام الطائرات بدون طيار في منطقة سفياتوشينسكي، اندلع حريق في مبنى غير سكني، وتم إطفاء النيران، لم تقع إصابات".

وفي سياق متصل، قال قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل أولكسندر سيرسكي، للجنود خلال زيارته إلى مدينة باخموت، إن مهمتهم الرئيسية هي"استنزاف قوات العدو، وإلحاق خسائر فادحة بها".

وأضاف سيرسكي، في مقطع فيديو نُشر على تلغرام: "نحن الآن في وقت يقوم فيه العدو، الذي يحاول الاستيلاء على باخموت، بالدفع بأفضل وحداته لتحقيق النصر".

وتابع: "مهمتنا هي تدمير أكبر عدد ممكن من قوات العدو، وتهيئة الظروف لنا لشن هجوم، لذلك، عليكم أن تضعوا حدا لوحدات العدو الموجودة أمامكم، ولقد أثبتتم بالفعل أنه يمكنكم القيام بذلك".

وأردف: "نريد أن نصل إلى حدود أوكرانيا، نريد تحطيم العدو حتى يموت - هنا، بالقرب من باخموت ، في مناطق أخرى، والشيء الرئيسي هو أن تستمر في أداء مهامك بهذه الطريقة المثالية، والشيء الرئيسي هو أن تعود إلى وحداتك حيا دون أن تصاب بأذى".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، إن سيرسكي زار باخموت واتخذ عددا من الإجراءات لحل المشكلات التي تعيق القوات.