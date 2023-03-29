أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وفقًا لمشغل محطة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (Energoatom).

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها غروسي محطة الطاقة النووية منذ احتلالها من قبل القوات الروسية.

وقال مُشغل محطة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، في منشور عبر تليغرام: "هذه المرة، يخطط رافائيل غروسي لمعرفة كيف تغير الوضع في محطة زاباروجيا، والتحدث إلى العمال النوويين الذين يقومون بتشغيلها، وكذلك ضمان تناوب أعضاء البعثة الدائمة للوكالة، والتي تعمل في المحطة منذ سبتمبر/ أيلول 2022".

وصرح غروسي لشبكة CNN، في وقت سابق الأربعاء، بأن العمل العسكري يتزايد حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأوكرانية.

وقالت روسيا إنها مستعدة لمناقشة الوضع الأمني في المحطة مع مراقبين دوليين بعد أن اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بـ "الابتزاز الإشعاعي".

والتقى غروسي، الاثنين، مع زيلينسكي الذي كان يزور منطقتي زاباروجيا ودنيبرو. وشكر زيلينسكي غروسي على دعمه في خطابه الليلي.