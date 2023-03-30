دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحديث له مع أحد مرافقيه التقطه ميكروفون مفتوح الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ويُسمع في مقطع الفيديو التقاط الميكروفون لحوار بين بايدن ومرافقه أبرزه نشطاء واصفين إياه بـ"إعطاء تعليمات" للرئيس الأمريكي، حيث يسير المرافق بجانبه قائلا: "لدينا أشخاص مصطفون إلى اليسار هنا.. بعض العاملين وقادة الاتحادات"، ليرد بايدن ملوحا بيده: "مرحبا يا رفاق ورفيقات".

ويسمع أيضا في مقطع الفيديو قول المرافق للرئيس الأمريكي: "علامتك (المكان الذي سيقف فيه) ستكون باللون الأزرق إلى اليسار.. لديك علامة زرقاء.."

وكان بايدن قد نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا من الزيارة قائلا بتعليق: "المصنعون هنا في ولاية كارولينا الشمالية يصنعون الرقائق والبطاريات والمركبات التي تغذيها أجندة الاستثمار في أمريكا.. لذا بدلاً من الاعتماد على المواد المصنوعة في الخارج في أماكن مثل الصين، ستكون سلسلة التوريد هنا في أمريكا".