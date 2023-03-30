الصين تندد بزيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة: "تنتهك سيادتنا"

(CNN)-- وصفت الصين، الخميس، زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ ون إلى الولايات المتحدة بأنها "انتهكت بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك ألحقت ضررا خطيرا بسيادة الصين".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة: "تواطأت الولايات المتحدة وتايوان مع بعضهما البعض، ورتبتا لمشاركة تساي إنغ ون في أنشطة سياسية تحت ستار المرور بالولايات المتحدة في محاولة لتعزيز العلاقات الجوهرية بين الولايات المتحدة وتايوان."

كانت رئيسة تايوان وصلت إلى نيويورك، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تبقى حتى يوم الجمعة.