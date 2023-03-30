بصلاة يؤمّ بها عائلته.. رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف يشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس وزراء اسكتلندا (الوزير الأول)، حمزة يوسف، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة يظهر فيها يؤم عائلته بعد انتخابه رئيسا للحكومة الإسكتلندية.

الصور نشرها حمزة يوسف على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: " قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في بيت BUTE (المقر الرسمي لإقامة رئيس وزراء اسكتلندا) بعد التصويت البرلماني اليوم.. لحظة خاصة لإمامة عائلتي في الصلاة في بيت BUTE كما هو معتاد بعد الإفطار معًا".

ويشار إلى أن يوسف الذي شغل منصب عضو في البرلمان الاسكتلندي عن غلاسكو بولوك منذ عام 2016 وفي غلاسكو بين عامي 2011 و 2016، هو أول وزير مسلم وغير أبيض عمل في الحكومة الاسكتلندية، ولد في غلاسكو، لأب من باكستان وأم من كينيا.

وفاز يوسف بنسبة 52٪ من الأصوات النهائية التي تم الإدلاء بها، ويعمل على منصة مخصصة لتحقيق الاستقلال الإسكتلندي، ومكافحة أزمة تكلفة المعيشة، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والانتقال إلى الطاقة المتجددة.