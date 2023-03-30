روسيا: اعتقال صحفي أمريكي للاشتباه بقيامه بالتجسس

(CNN)-- أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB"، الخميس، أنه تم اعتقال الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، من صحيفة "وول ستريت جورنال" وذلك للاشتباه في قيامه بالتجسس، وفقا لما أورده في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

وذكرت الـFSB أن غيرشكوفيتش اعتُقل "أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية" تتعلق "بأنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" أن غيرشكوفيتش اعتُقل في منطقة يكاترينبورغ، على الجانب الشرقي من جبال الأورال.

ووفقًا لصفحة السيرة الذاتية لغيرشكوفيتش المنشورة على موقع صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن عمله الصحفي يشمل روسيا، وأوكرانيا، والاتحاد السوفيتي السابق، وعمل سابقًا في وكالة الأنباء الفرنسية، و"موسكو تايمز"، و"نيويورك تايمز".