المجوهرات التي قدمت للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والسيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو من قبل الحكومة السعودية وصادرها مسؤولو الجمارك، معروضة في مطار خوارولوس الدولي في ساو باولو ، البرازيل، في 15 مارس 2023

(CNN)-- عاد الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، إلى بلاده بعد 3 أشهر في المنفى الاختياري، حيث ارتدى المؤيدون المخلصون له ألوان البلاد لاستقباله في المطار.

وأوضح ستيفانو بوزيبون، مراسل CNN في البرازيل، أن بولسونارو يواجه عدة تحقيقات، تمتد من دوره في التعامل مع جائحة كوفيد-19 إلى دوره في الأحداث التي سبقت يوم 18 يناير وأعمال الشغب، وفي الأسبوع المقبل سيتعين عليه الإدلاء بشهادته أمام الشرطة في قضية تتعلق بالمجوهرات التي قدمتها الحكومة السعودية إلى الحكومة البرازيلية عندما كان بولسونارو مسؤولاً ومزاعم أنه لم يردها بمجرد تركه منصبه.

قلادة وخاتم وساعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس بقيمة 3 ملايين يورو (3.2 ملايين دولار)، أي ما يعادل 16.5 مليون ريال برازيلي، تم تقديمها كهدية من حكومة المملكة العربية السعودية للسيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو والرئيس السابق جايير بولسونارو، اللذين لم يذهبا إلى ذلك البلد للمشاركة في حدث "Initiativa Verde do Middle East"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وكان بولسونارو قد نفى في تصريحات سابقة لـCNN Brazil أن تكون المجوهرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية قد تم إحضارها بشكل غير قانوني، وأن الهدايا ستكون للاستخدام الشخصي للسيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو والرئيس السابق.

ويذكر أن بولسونارو قد سافر إلى ولاية فلوريدا الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن فشل بإعادة انتخابه لمنصبه مجددا العام الماضي.