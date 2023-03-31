أنقرة، تركيا (CNN)-- وافق البرلمان التركي بالإجماع على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تصويت الخميس.

كان تصويت البرلمان التركي آخر عقبة رئيسية تواجه محاولة فنلندا الانضمام إلى الناتو. ويفي التصويت بـ"وعد" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسماح لفنلندا بالانضمام إلى الحلف.

وفي مايو/آيار 2022، أعلنت عزمها الانضمام إلى حلف الناتو، إلى جانب السويد، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تخلي البلدين عن وضع عدم الانحياز.

وكانت تركيا قد عرقلت عملية الموافقة بعد اتهام البلدين بإيواء "منظمات إرهابية" كردية. في أواخر فبراير/شباط، قال رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ إنه على الرغم من أن تركيا قد أعربت عن بعض المخاوف بشأن طلبات السويد وفنلندا، إلا أنها كانت قلقة في الغالب من طلب السويد. ولم توضح تركيا بعد ما إذا كانت ستوافق على عضوية السويد في الناتو.

مهدت موافقة البرلمان التركي الطريق أمام فنلندا لتصبح العضو الحادي والثلاثين في الناتو. ويتعين على برلمانات جميع دول الناتو الثلاثين الموافقة على الأعضاء الجدد.

يتبع حلف الناتو سياسة الباب المفتوح، مما يعني أنه يمكن دعوة أي دولة للانضمام إذا أعربت عن اهتمامها، طالما أنها قادرة على الالتزام بمبادئ المعاهدة التأسيسية للكتلة وراغبة في ذلك. ومع ذلك، بموجب قواعد الانضمام، يمكن لأي دولة عضو الاعتراض على انضمام بلد جديد.