محكمة موسكو

أظهر مقطع فيديو غيرشكوفيتش في محكمة ليفورتوفو في موسكو يوم الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" أن المحكمة قررت احتجاز الصحفي في مركز احتجاز لما قبل المحاكمة. وقالت تاس نقلًا عن وكالات إنفاذ القانون إن قضية غيرشكوفيتش وصفت بأنها "سرية للغاية" لأنه لا يعترف بالذنب. وبحسب وكالة "تاس"، لم يُسمح للمحامي الذي يمثل غيرشكوفيتش بحضور جلسة الاستماع في موسكو.

أول صحفي أمريكي محتجز في روسيا منذ الحرب الباردة

تعد هذه المرة الأولى التي تحتجز فيها روسيا صحفيًا أمريكيًا بتهمة التجسس منذ الحرب الباردة، عندما تم اعتقال الصحفي نيك دانيلوف بتهمة مماثلة. تم القبض على دانيلوف خلال عمله لصالح US News and World Report في عام 1986. وسُجن لأسابيع في ظروف منعزلة قبل أن تفاوض إدارة ريغان على إطلاق سراحه.

تصعيد روسي

يمثل اعتقال غيرشكوفيتش تصعيدًا كبيرًا لحملة موسكو ضد وسائل الإعلام الغربية ويأتي وسط حملة على الصحافة الحرة في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

ما القصة التي كان غيرشكوفيتش يعمل عليها؟

قال ناشط محلي لشبكة CNN إنه التقى مع غيرشكوفيتش في يكاترينبرج، مضيفا أن مراسل وول ستريت جورنال كان يبحث في عدد من القصص لكنه كان يركز على التحقيق في روابط مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في يكاترينبرج.

بيانات الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الخميس، إن إدارة بايدن "تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن مراسل وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش محتجز في روسيا بتهمة التجسس".

وأضافت: "الليلة الماضية، تحدث مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية مع وول ستريت جورنال. كما كانت الإدارة على اتصال بأسرته. علاوة على ذلك، كانت وزارة الخارجية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية بشأن هذه المسألة، بما في ذلك العمل بنشاط لتأمين الوصول القنصلي إلى غيرشكوفيتش".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "استهداف المواطنين الأمريكيين من قبل الحكومة الروسية أمر غير مقبول". وقالت: "إننا ندين اعتقال غيرشكوفيتش بأشد العبارات".

قال مصدر أمريكي مطلع لشبكة CNN إن الحكومة الأمريكية علمت عن اعتقال إيفان غيرشكوفيتش من قبل صحيفة وول ستريت جورنال. وأضاف المصدر أن الصحيفة على اتصال بالعائلة بشأن هذه المسألة.

بدوره، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الكرملين، في بيان، الخميس، قائلا إن الحكومة الأمريكية "تشعر بقلق عميق إزاء ما تردد على نطاق واسع من أنباء عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي".

وأضاف: "نحن على اتصال مع صحيفة وول ستريت جورنال بشأن هذا الوضع... عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، فإننا نسعى على الفور للوصول القنصلي، وتقديم كل الدعم المناسب". وتابع قائلا: "بأقوى العبارات الممكنة، ندين محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن السفارة الأمريكية في موسكو طلبت إخطارًا رسميًا باعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش. وأضاف: "روسيا مطالبة بتوفير ذلك بموجب اتفاقيتنا القنصلية الثنائية".

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة طلبت الوصول القنصلي إلى غيرشكوفيتش، لكنه أوضح أنه "نظرًا للإجراءات الإدارية الروسية والمتطلبات الأمنية، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أيام قبل حدوث ذلك".

البيانات الروسية

لم تتواصل الولايات المتحدة رسميًا مع الاتحاد الروسي بشأن القضية، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية. ونقلت وكالة "تاس" الرسمية عن نائب وزير الخارجية يفغيني إيفانوف قوله إنه لم يكن هناك اتصال حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن غيرشكوفيتش "تم القبض عليه متلبسا". ورفض بيسكوف أن يقول ما إذا كان الاعتقال حدثا متبادلا ردا على اعتقال سيرجي فلاديميروفيتش تشيركاسوف الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، المتهم بالتجسس لصالح روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عمل غيرشكوفيتش في يكاترينبرج بروسيا "لا علاقة له بالصحافة".

صحيفة وول ستريت جورنال

أدان ألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لشركة "داو جونز"، المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، اعتقال روسيا لإيفان غيرشكوفيتش، قائلاً إن الشركة تعمل "على مدار الساعة" لتأمين إطلاق سراحه. وأضاف: "هذا تطور مقلق بشكل لا يصدق".