أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، السبت، في بيان، إن إنتاج الأسلحة لصالح الجيش زاد "بشكل كبير"، دون أن يذكر أرقامًا محددة.



ونقل البيان عن شويغو قوله خلال اجتماع حول إمدادات الأسلحة مع مجموعة القوات المشتركة: "إن خطوات توسيع القدرات الإنتاجية وتحسين الإنتاجية جعلت من الممكن زيادة إنتاج الأسلحة بشكل كبير للقوات، بما في ذلك الأسلحة التقليدية وعالية الدقة".



وأضاف: "كل هذا يسمح لنا بتحقيق الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على خطة العملية العسكرية الخاصة"، مستخدماً تعبير روسيا الملطف للغزو الشامل لأوكرانيا.

وقال شويجو أيضًا إنه يتم اتخاذ "الإجراءات الضرورية" لزيادة الذخيرة الأكثر طلبًا.



في الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جهود واسعة النطاق لبناء القدرات من أجل إنتاج المزيد من الأسلحة لحربه في أوكرانيا، قائلاً: "نحن بحاجة إليها بشكل عاجل الآن".



تعرضت وزارة الدفاع الروسية وشويغو نفسه لانتقادات في الأشهر الأخيرة من رئيس شركة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يفغيني بريغوزين، الذي اتهمهما بالفشل في تزويد مقاتليه في الخطوط الأمامية بالذخيرة.